Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Шымкентские спасатели провели необычную операцию: удалили гигантскую эхникокковую кисту из головного мозга ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Мальчик жаловался на постоянные головные боли. В результате обследования врачи диагностировали эхинококкоз мозга. Это достаточно редкое заболевание, тем более среди детей. Получается, что мозг ребенка поражали паразиты. Как рассказали врачи, из мозга извлекли около 10-15 ленточных червей. Сама киста разрослась до приличных размеров: 15 см в длину и 10 в ширину.

Операция прошла успешно, она длилась 2 часа. Пациент пролежал 2 дня в реанимации, а после был переведен в палату. Спустя неделю ребенка выписали домой. Тем не менее он находится под контролем медиков.

"В апреле 10-летний мальчик поступил в городскую детскую клиническую больницу. В плановом порядке ребенку сделали операцию и удалили червеобразную кисту эхинококк. Диагноз выявили с помощью МРТ. У ребенка была головная боль", - рассказывает врач-нейрохирург городской клинической детской больницы Самат Кокшикбаев.

Эхинококкоз головного мозга — это паразитарное заболевание центральной нервной системы, вызываемое ларвальными стадиями гельминтов Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus. Паразиты попадают в организм через грязные руки или животных. Без своевременного лечения эхинококкоз может привести к летальному исходу.