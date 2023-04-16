Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть

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Сегодня православные отмечают Пасху. Перед праздником традиционно красят яйца, рисуют на них узоры и клеят наклейки. Однако не все крашеные яйца можно употреблять в пищу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Прайм.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Андрианова, нельзя есть пасхальные яйца, крашенные гуашью и фломастерами.

Скорлупа яйца негерметична, и красящие вещества могут проникать сквозь нее во время варки.

"В последнее время в магазинах появилось много разных красок, но не все они безопасны для здоровья. Используйте именно пищевые красители, которые продаются в магазинах и имеют сертификат. В этом случае вреда быть не должно. Однако людям, склонным к аллергическим реакциям, даже с такими красителями стоит быть аккуратнее", — предупредила врач.

В домашнем обиходе она не советует использовать обычные краски (гуашь, акварель, акриловые), так как они могут содержать полимеры и растворители. Не стоит также красить яйца фломастерами, которые содержат бензол.

"Эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию, кишечные симптомы, а в большой концентрации становятся канцерогенами", — утверждает гастроэнтеролог.

Безопаснее всего натуральные красители: луковая шелуха, каркаде, краснокочанная капуста, шпинат, свёкла, морковь. Также никак не навредят здоровью и термонаклейки, так как краска с них не попадает на яйцо.