Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле

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Каких заболеваний на самом деле не существует, рассказала российский врач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Врач-терапевт Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Екатерина Кабаненко утверждает, что не существует вегетососудистой дистонии, а под остеохондрозом и авитаминозом подразумевают на самом деле совсем другие патологии.

По словам Кабаненко, в международной классификации нет диагноза ВСД (вегетососудистая дистония). Под этой формулировкой могут скрываться сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные заболевания, а иногда и онкология, поэтому, если врач ставит такой диагноз, то следует обратиться за консультацией к узконаправленному специалисту. Если же он не выявит проблем, то пациент должен быть направлен к психотерапевту или психиатру.

Остеохондрозом часто называют любую боль в спине, но чтобы действительно поставить такой диагноз, нужно провести сначала комплексное обследование. Нехватку полезных элементов с наступлением весны часто называют авитаминозом, но на самом деле под этим диагнозом подразумевается полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

Врач также напомнила, что к своему здоровью необходимо относиться внимательно, чтобы не допустить перехода заболевания в опасную стадию.