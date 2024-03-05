Впервые плановые ремонты на НПЗ в Казахстане завершили в полном объёме

На трёх нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане завершены плановые ремонты. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Впервые за последние годы в полном объёме завершены плановые ремонты на всех трёх крупных нефтеперерабатывающих заводах, которые позволили переработать 17,7 миллиона тонн нефти", - сказал министр.

Работы на Шымкентском НПЗ завершены в марте-апреле 2023 года, на Павлодарском заводе – в июле-августе, на АНПЗ – в октябре-ноябре.

Производство нефтепродуктов составило 14,2 миллиона тонн.

Алмасадам Саткалиев отметил, что решены проблемы с нехваткой автобензинов и дизельного топлива, накоплены достаточные запасы.

Ранее министр энергетики отметил, что установленная в Казахстане предельная оптовая цена на сжиженный газ ниже стоимости его производства.