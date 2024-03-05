Отрасль несёт убытки: глава Минэнерго высказался о ситуации с производством сжиженного газа в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что установленная в Казахстане предельная оптовая цена на сжиженный газ ниже стоимости его производства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

За 2023 год потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло на 400 тысяч тонн по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 миллиона тонн.

"На сегодня установленная предельная оптовая цена на сжиженный газ ниже стоимости его производства. Из-за нерентабельности производства газа отрасль несёт убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - сказал Саткалиев на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, в Казахстане одни из самых низких цен на сжиженный газ – 54-86 тенге в зависимости от региона. Для сравнения в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане – 159 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.