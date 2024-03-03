Возобновлена работа фабрики "Майкаинзолото"

Возобновлена работа фабрики по переработке руды АО "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.

Это сделано для обеспечения занятости работников, сообщил в своём Telegram-канале аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"Необходимо отметить, что добыча руды на собственном месторождении не возобновлялась, так как на территории горного отвода идёт устранение замечаний, выявленных специальной комиссией. Сырьё для переработки начали доставлять с других месторождений региона и страны. Данные меры позволили возобновить полную занятость свыше 700 сотрудников фабрики", — написал аким.

Напомним, ночью 4 января недалеко от рудника "Майкаинзолото" под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили обнаружили почти сразу в песке. Ещё двух человек и сам автобус ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

19 февраля в управлении труда Павлодарской области сообщили, что часть сотрудников АО "Майкаинзолото" отправят по домам, поскольку закончилось сырьё.