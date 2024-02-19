Работников "Майкаинзолото" отправят по домам из-за простоя

Часть сотрудников предприятия по добыче и переработке золотосодержащих руд на этой неделе отправят по домам, поскольку закончилось сырьё. В Управлении труда Павлодарской области отмечают, после произошедшего 4 января несчастного случая, шахтёры уже остались без работы, а последний месяц на "Майкаинзолото" другие сотрудники вырабатывали то, что была добыто ранее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Управлении труда региона сообщили, в "Майкаинзолото" на 1 января 2024 года трудилось 1 012 человек, а вот на данный момент - 933.

Меж тем, сейчас возник вопрос — отправить часть сотрудников по домам. На предприятии попросту закончилось сырьё, и "посадить" на вынужденный простой намерены работников фабрики, где ведётся переработка. При этом сколько именно человек останется пока без работы неизвестно.

"Сейчас уведомляют работников о том, что простой будет. И работники, у кого-то остались неиспользованные трудовой отпуск, кто-то на листе временной нетрудоспособности, кто-то вообще захочет расторгнуть трудовой договор. Из-за этого работа проводится и точно количество мы не можем на сегодняшний день сказать. Если в случае сокращения, предприятие должно за месяц уведомить работников. Нас они не уведомляют. Обращения о сокращении пока не поступало", - сообщил и.о. руководителя управления труда Павлодарской области Аблай Сабыров.

В Управлении труда отмечают, что 153 человека и вовсе не трудятся уже с начала года, среди них шахтёры и работники участка горной техники. По сути, заморозили добычу руды после случившегося несчастного случая с провалом автобуса под землю. На месте подземные работы приостановили и с того периода, занимавшихся этим делом отправили по домам. Каждому выплачивают 50 процентов от дохода из-за вынужденного простоя.

Сотрудников фабрики "Майкаинзолото" ждёт та же участь, пока называют дату начала простоя - 22-23 февраля, а вернуть всех на места планируют с 1 апреля.

Напомним, ранее глава ДЧС Павлодарской области высказался о проведении поисков провалившихся под землю спасателей на территории рудника. Жасулан Джумашев рассмотрел несколько сценариев дальнейшего хода работ, высказав мнение, не исключено, что из-за угрозы жизни других людей поиски придется остановить навсегда.