Возобновили работу нефтяные компании Мангистау

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Приостановившие работу нефтяные предприятия Мангистауской области возобновили деятельность, передаёт BaigeNews.kz.

"11 апреля в 19:00 по местному времени ряд предприятий Мангистауской области остановили свою работу, в частности, АО "Озенмунайгаз", ТОО "Озенмунайсервис", ТОО "Бургылау". Однако через час, в 20:00, работники указанных предприятий вышли на работу. Компании осуществляют деятельность в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазМунайГаз".

В Астане нефтяники организовали митинг у здания Минэнерго РК. По данным департамента полиции города, организаторов и активных участников несанкционированного митинга задержали за нарушение закона "О мирных собраниях". Они будут привлечены к административной ответственности. Позже стало известно,что митинговавших в Астане отправят домой в Мангистау, а вопрос их трудоустройства планируется решать с участием представителей нацкомпании "КазМунайГаз".

В "КазМунайГазе" сообщили, что с митинговавшими провели переговоры в Астане. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.