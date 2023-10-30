Восстановлена работа всех электроподстанций Астаны
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В Астане после аварии восстановлена работа всех электроподстанций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.
"По данным на 1:00, 30 октября все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - сообщается в пресс-релизе.
Сейчас по городу действуют следующие бригады АО "Астана-РЭК":
- пять бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;
- четыре бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;
- четыре бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;
- пять бригад, специализирующихся на релейной защите.
Эти бригады восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами.
В результате аварии вечером 29 октября были отключены от электроэнергии жилые массивы в Сарыаркинском, Байконырском и Алматинском районах столицы. Прекратилось водоснабжение, на дорогах не работали светофоры, в результате образовались автомобильные пробки.
Аким Астаны Женис Касымбек принёс извинения горожанам за причинённые неудобства.
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