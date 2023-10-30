Восстановлена работа всех электроподстанций Астаны

В Астане после аварии восстановлена работа всех электроподстанций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

"По данным на 1:00, 30 октября все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - сообщается в пресс-релизе.

Сейчас по городу действуют следующие бригады АО "Астана-РЭК":

- пять бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;

- четыре бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;

- четыре бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;

- пять бригад, специализирующихся на релейной защите.

Эти бригады восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами.

В результате аварии вечером 29 октября были отключены от электроэнергии жилые массивы в Сарыаркинском, Байконырском и Алматинском районах столицы. Прекратилось водоснабжение, на дорогах не работали светофоры, в результате образовались автомобильные пробки.

Аким Астаны Женис Касымбек принёс извинения горожанам за причинённые неудобства.