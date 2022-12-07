Лента новостей
- В два раза выросло число детей с инвалидностью в Казахстане 16:08 77
- Гибридную почту "связали" с единой системой электронного документооборота 16:05 106
- Выстрелил в воздух: группу нарушителей задержали в Шымкенте 15:57 142
- Восьмилетнего спасателя наградили медалью МЧС в Казахстане 15:32 211
- Даниал Ахметов сохранил должность акима ВКО 15:02 352
- В МИИР ответили на сообщения о поставке компонентов для ракет России 14:44 313
- "Он не должен уподобляться пропагандистам и политологам" - Кошанов о высказываниях посла России в РК 14:25 527
- Пересмотреть полномочия АРЕМа предложил Айдос Сырым 14:07 318
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 13:48 650
- Потенциал забастовок на государственных предприятиях ниже, чем в частных - депутат 13:44 298
- "Будут изымать имущество и доходы": Антикор о борьбе с коррупцией 13:29 691
- Майнеры должны будут подключаться к электрическим сетям по установленному порядку 13:20 366
- Какие фильмы участвуют в XVI Международном кинофестивале "Евразия" 13:04 364
- Токаев назвал Литву приоритетным партнёром Казахстана в Балтийском регионе и ЕС 12:59 418
- В столице растёт количество заражённых COVID-19 - санврачи 12:53 730
- "Выделяются миллиардные средства" - Антикор о коррупционных рисках на ТЭЦ 12:21 453
- МИОР обратилось в суд для разблокировки сайта ВОЗ в Казахстане 12:20 320
- Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области 12:10 448
- Часовая забастовка и разрешение трудовых конфликтов - Мажилис одобрил законопроект 12:09 472
- Мажилис поддержал законопроект о внедрении института петиции 11:42 408
- Два региона Казахстана лидировали по числу коррупционеров в полиции 11:14 1071
- Рекордное подорожание: впервые за 7 лет цены на вино в РК за год выросли сразу на 15% 10:58 396
- Срок действия скидочных сертификатов за утилизацию авто продлили до 2024 года 10:34 383
- Суд в США приговорил похитителя собак Леди Гаги к 21 году тюрьмы 09:57 820
- Президент дал поручения по Экибастузу и другим городам с проблемами в отоплении 09:27 476
- Необходимо решать проблемы регионов — политологи о предстоящих выборов депутатов сената 09:20 416
- Тепло дали во все дома Экибастуза 08:55 448
- До 175 увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане за сутки 08:26 402
- Погоду без осадков обещают казахстанцам 7 декабря 08:00 404
- Мужчина "заминировал" здание акимата в Экибастузе 07:10 695
- Щенку привязали верёвку с камнями в Атырау 06:35 753
- Роналду не попал в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии 05:12 497
- Астана вошла в топ-5 антирейтинга городов с самым грязным воздухом в мире 04:21 944
- Женщина не смогла выбраться из автомобиля, провалившегося под лёд в ВКО 03:52 1281
- "Барыс" победил "Ак Барс" и вернулся в зону-плей-офф КХЛ 02:36 537
- Сельский аким вытащил из горящего дома газовый баллон 01:39 729
- Женщина родила в поезде "Астана-Жезказган" 00:04 903
- Танкер с казахстанской нефтью застрял у берегов Турции 06.12.2022 953
- "Я выбрала помогать бомжам" - удивительные истории акмолинских волонтёров 06.12.2022 700
- Участок республиканской трассы перекрыли в Казахстане 06.12.2022 538
- Работы будут вести всю ночь - Крук о восстановлении теплоснабжения в Экибастузе 06.12.2022 659
- 5,5 тысяч квартир получат очередники в Алматы до конца 2022 года 06.12.2022 597
- Застрелил краснокнижного зверя: полиция ищет преступника в области Жетысу 06.12.2022 836
- Сделают ли перерасчёт экибастузцам за тепло 06.12.2022 717
- Впервые за 23 года сменился президент фонда "Адил соз" 06.12.2022 612
- История одной закупки: как в Таразе вместо 60 домов решили построить почти в два раза больше 06.12.2022 551
- Школьникам столицы вновь разрешили учиться из дома 7 декабря 06.12.2022 1272
- Бармен торговал наркотиками в ночном клубе Астаны 06.12.2022 603
- Головкин вошёл в список лучших боксёров мира 06.12.2022 669
- Объём инвестиций ЕАБР в казахстанские проекты составил 1,2 миллиарда долларов 06.12.2022 474
- Тело мужчины обнаружили в замёрзшем канале в Кызылорде 06.12.2022 707
- Позицию Казахстана по вопросам региональной безопасности высказал в Индии Гизат Нурдаулетов 06.12.2022 713
- Угнал машину и пытался изнасиловать ребёнка мужчина в Атырау 06.12.2022 5740
- В Алматы состоится XVI Международный кинофестиваль "Евразия" 06.12.2022 545
- Дикому Арману продлили арест 06.12.2022 726
- Впервые чемпионат мира по қазақ күресі пройдёт в Астане 06.12.2022 521
- Нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги? На выпад ответили в Kazakh Tourism 06.12.2022 706
- За систематические взятки осудили руководство управления санэпидконтроля в Шымкенте 06.12.2022 6037
- 600 млн тенге выделили на новую жилищную программу для молодёжи в Актюбинской области 06.12.2022 515
- В мусорном баке прятался от полицейских автоугонщик в Атырау 06.12.2022 520
- В Актюбинской области построят сахарный завод 06.12.2022 629
- Политика "открытых дверей": Актюбинская область привлекает инвесторов 06.12.2022 578
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 32717
- Опорная школа села Улытау намерена быть в числе лучших в регионе 06.12.2022 300
- В Казахстане стали производить больше мяса, но обходится оно дороже 06.12.2022 612
- Как выбрать идеальный Mac для учёбы 06.12.2022 559
- Аймагамбетов поручил провести расследование по вопросам безопасности в школах трёх регионов 06.12.2022 1076
- КФГД снова повысил максимальные ставки банковских депозитов 06.12.2022 532
- "Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузской ТЭЦ 06.12.2022 1080
- Ногаев объявил выговор чиновникам из-за проблем с водой и отоплением в Актау 06.12.2022 494
- История одной закупки: новоселье по-шымкентски. Кто в ответе за некачественное строительство жилых домов? 06.12.2022 583
- Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку 06.12.2022 545
- "Оставшиеся четыре дома подключат к теплу уже сегодня" — Роман Скляр о ситуации в Экибастузе 06.12.2022 599
- В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов 06.12.2022 704
- Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения 06.12.2022 644
- Туристы в Казахстане будут платить максимальную ставку bed tax 06.12.2022 589
- В правительстве рассказали, когда на IPO выведут Air Astana, QazaqGaz и КТЖ 06.12.2022 489
- Для сохранения популяции тюленя на Каспийском море создадут резерват 06.12.2022 514
- Казахстанцы подали заявки в рамках IPO "КазМунайГаза" на сумму 74,6 миллиарда тенге 06.12.2022 868
- В полиции назвали обстоятельства смерти начальника ТЭЦ Экибастуза 06.12.2022 2141
Восьмилетнего спасателя наградили медалью МЧС в Казахстане
Восьмилетнего жителя Атырау Динмухаммеда Жанбырбая наградили медалью МЧС "Суда батқандарды құтқарғаны үшін". Мальчик спас детей, провалившихся под лёд на реке, передаёт BaigeNews.kz.
Министр по ЧС Юрий Ильин поблагодарил школьника за героический поступок, проявленные смелость, отвагу и самоотверженность, а его родителей - за достойное и примерное воспитание сына.
Инцидент произошел 3 декабря на набережной реки Урал в Атырау. Динмухаммед с друзьями играл на льду. Внезапно под ногами детей лёд тренул и двое мальчиков 14 и девяти лет оказались в воде. Стоявший в сторонке восьмилетний Динмухаммед не испугался, а бросился на помощь товарищам, рискуя своей жизнью. За руки он вытянул друзей из воды.
-
Trend news
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 13:48 650
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 32717
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 7453
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 3379
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 12141
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17056
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3150
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 920
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 33361
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1298
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2116
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45352
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6319
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10702
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2627
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53296
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1865
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20037
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8711
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2929
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1892
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4391
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3369
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2291
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2164
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4997
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2617
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36287
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20610
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8941
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5950
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3123
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28649
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44226
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3126
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18307
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5822
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10564
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5090
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4190
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4111
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11087
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43506
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4040
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3564
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13333
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4418
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20954
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5923
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4964
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6156
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10365
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8572
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4482
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12208
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4048
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4115
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4993
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36766
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4898
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6234
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4731
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5832
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5984
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47066
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4416
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60991
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16722
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20456
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5482
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5399
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6417
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6622
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7945
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15847
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9261
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91929
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7946
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7488
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16431
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1205
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1577
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2015
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2041
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2227
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2088
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2273
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2896
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3008
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3164
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3278
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2988
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3386
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3112
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3287
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3250
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3389
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3598
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3403
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3604
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3786
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3781
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3997
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4494
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4804
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4492
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4746
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4608
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4684
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4687
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4543
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4971
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5239
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4918
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23203
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5280
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5098
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5085
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10206
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5857
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15539
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13656
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13673
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14365
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13181
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17589
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14338
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15781
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16748
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16410
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13930
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14391
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32701
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15455
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18253
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14478
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15702
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16291
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17672
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15743
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17755
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17299
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18504
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18338
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34995
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18842
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19837
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19416
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20276
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20315
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29926
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19734
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27081
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37890
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21490
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29318
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26477
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 28053
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 24094
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25784