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  • Восьмилетнего спасателя наградили медалью МЧС в Казахстане
пресс-служба МЧС РК Сегодня, 15:32
211
Сегодня, 15:32
211
Фото: пресс-служба МЧС РК

Восьмилетнего спасателя наградили медалью МЧС в Казахстане

Восьмилетнего жителя Атырау Динмухаммеда Жанбырбая наградили медалью МЧС "Суда батқандарды құтқарғаны үшін". Мальчик спас детей, провалившихся под лёд на реке, передаёт BaigeNews.kz.

Министр по ЧС Юрий Ильин поблагодарил школьника за героический поступок, проявленные смелость, отвагу и самоотверженность, а его родителей - за достойное и примерное воспитание сына.

Инцидент произошел 3 декабря на набережной реки Урал в Атырау. Динмухаммед с друзьями играл на льду. Внезапно под ногами детей лёд тренул и двое мальчиков 14 и девяти лет оказались в воде. Стоявший в сторонке восьмилетний Динмухаммед не испугался, а бросился на помощь товарищам, рискуя своей жизнью. За руки он вытянул друзей из воды.

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#спасение #героизм #мчс #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:32
211
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