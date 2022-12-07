Восьмилетнего спасателя наградили медалью МЧС в Казахстане

Министр по ЧС Юрий Ильин поблагодарил школьника за героический поступок, проявленные смелость, отвагу и самоотверженность, а его родителей - за достойное и примерное воспитание сына.

Инцидент произошел 3 декабря на набережной реки Урал в Атырау. Динмухаммед с друзьями играл на льду. Внезапно под ногами детей лёд тренул и двое мальчиков 14 и девяти лет оказались в воде. Стоявший в сторонке восьмилетний Динмухаммед не испугался, а бросился на помощь товарищам, рискуя своей жизнью. За руки он вытянул друзей из воды.