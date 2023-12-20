Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов рассмотрели в правительстве

Очередное заседание Совета по привлечению инвестиций состоялось в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Участники обсудили вопросы совершенствования системы "Единый государственный кадастр недвижимости", созданной для обеспечения полного доступа граждан к информации о земельном фонде РК. В рамках системы весь процесс предоставления земельных участков переведён в электронный формат, передаёт BaigeNews.kz.

С помощью ЕГКН оказано более миллиона услуг, выдано 238 тысяч кадастровых паспортов. Отмечено, что система играет большую роль в повышении инвестиционной привлекательности страны. Поэтому центральным и местным исполнительным органам поручено обеспечить качественное и своевременное наполнение ЕГКН необходимой информацией. Миннацэкономики нужно взять на контроль процесс предоставления корректных и достоверных сведений со стороны монополистов.

На заседании также обсудили вопросы развития специальных экономических зон. Как отметил Роман Скляр, их потенциал пока остаётся раскрытым не до конца. В частности, для привлечения новых проектов требуется активизировать работу по созданию необходимой инфраструктуры. Госорганам поручено подготовить конкретные решения.

На заседании Инвестштаба рассмотрели и ход реализации двух крупных инвестиционных проектов. Обогатительный комбинат мощностью 25 миллионов тонн медной продукции в год будет построен в Восточно-Казахстанской области вблизи месторождения "Қызылқайын". По предварительной оценке, стоимость проекта составит свыше 216 миллиардов тенге. Планируется создание около 4 500 рабочих мест, что в свою очередь даст мультипликативный эффект развитию экономического потенциала области.

Инвестиционный проект по строительству водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области включён в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение. Мощность проекта – 110 миллионов кубометров питьевой воды в год и 72 Мвт/ч электроэнергии ежегодно. Его реализация позволит нарастить выработку энергии в регионе, а также обеспечить водой более миллиона жителей.

Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемные вопросы по реализации данных инвестиционных проектов.