Волонтёров будут награждать медалью "Шапагат" - Токаев

Фото: Бахытжан Шинтимирова

Глава государства, выступая на международном форуме волонтёров Астаны, дал поручение награждать активных участников волонтёрских инициатив медалью "Шапагат", передает BaigeNews.kz.

Президент отметил важное значение того, что Казахстан является частью международного движения волонтёров.

"Проведение форума является подтверждением значимости участия Казахстана в международном волонтёрском дивжении мира. Это мероприятие даст возможность ее участником обсудить проблемы, обменяться опытом, закрепить сотрудничество между собой. Я поддерживаю инициативы и все начинания в этой сфере, высоко оцениваю ваш труд. Любой человек может стать волонтёром, а самые активные будут награждены медалью "Шапагат", - рассказал Токаев.

Глава государства привёл примеры из истории Казахстана, когда казахи, сплотившись дркуг с другом, оказывали поддержку депортированным народам.

"Во все времена желание помочь друг другу объединяло людей. Давайте вспомним, как казахи, сплотившись друг с другом, помогали выживать депортированным народам. Мы не должны забывать наши ценности, историю и стремления. Об этом я говорил и на национальном курултае, прошедшем в Туркестане", - пояснил президент.

Касым-Жомарт Токаев также дал ряд поручений по развитию волонтёрского движения в Казахстане.