Военный марафонец из Казахстана пробежал 500 километров и установил рекорд

Фото: пресс-служба Министерства

Спортсмен Вооружённых сил установил рекорд, пробежав дистанцию в 500 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Свое обязательство — пробежать пятьсот километров за пять дней — военнослужащий Центрального спортивного клуба Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим — выполнил с успехом.

С выдающимся спортивным достижением Бауыржана Абдыхаима от имени министра обороны поздравил его заместитель генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Как отметили организаторы мероприятия, подобный забег в таких временных рамках в Казахстане совершен впервые.

Марафонец преодолел расстояние от посёлка Акжал Карагандинской области до столицы. Свой ультразабег он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Прибыв в столицу по карагандинской трассе и проследовав по проспекту Абылайхана, улицам Сарайшык и Туркестан, спортсмен финишировал у административного здания Министерства обороны, где его встретили бурными овациями.

В торжественной встрече Бауыржана Абдыхаима приняли участие около пятисот человек. Среди них военнослужащие Акмолинского гарнизона, представители Спортивного комитета — Центрального спортивного клуба, воспитанники Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова и военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Легкоатлет Бауыржан Абдыхаим призвал молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, подчеркнув, что спорт не только дает физическую закалку, но и укрепляет силу воли, воспитывает бойцовский характер.

"Это не только моя победа, но и всех моих коллег, родных, друзей, которые в эти дни были рядом, поддерживали меня морально. И я сделал все для того, чтобы оправдать их доверие и ожидания. Конечно, было нелегко, но я доказал, что если настойчиво стремиться к поставленной цели, то будет и результат", — с воодушевлением сказал рекордсмен.

Следует отметить, что вместе с марафонцем, для поддержания единого темпа, попеременно бежали двое военнослужащих войсковой части 61993 — капитан Асылбек Адеитов и ефрейтор Бекзат Сейтжан.

Бауыржан Абдыхаим — уроженец села Караконыр Туркестанской области. В настоящее время он проходит службу в комендантском взводе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

Напомним также, что в этом году во время празднования Наурыза в Алматы он поднял 50-килограммового барана 2050 раз, побив собственный рекорд.

Представитель Книги рекордов Казахстана подтвердил уникальность забега спортсмена и внесение этого события в их издание. Теперь военнослужащий Бауыржан Абдыхаим намерен подать заявку на фиксацию мирового рекорда.

Фото: Минобороны РК