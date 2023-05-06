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Военный марафонец из Казахстана пробежал 500 километров и установил рекорд
Спортсмен Вооружённых сил установил рекорд, пробежав дистанцию в 500 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.
Свое обязательство — пробежать пятьсот километров за пять дней — военнослужащий Центрального спортивного клуба Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим — выполнил с успехом.
С выдающимся спортивным достижением Бауыржана Абдыхаима от имени министра обороны поздравил его заместитель генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Как отметили организаторы мероприятия, подобный забег в таких временных рамках в Казахстане совершен впервые.
Марафонец преодолел расстояние от посёлка Акжал Карагандинской области до столицы. Свой ультразабег он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Прибыв в столицу по карагандинской трассе и проследовав по проспекту Абылайхана, улицам Сарайшык и Туркестан, спортсмен финишировал у административного здания Министерства обороны, где его встретили бурными овациями.
В торжественной встрече Бауыржана Абдыхаима приняли участие около пятисот человек. Среди них военнослужащие Акмолинского гарнизона, представители Спортивного комитета — Центрального спортивного клуба, воспитанники Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова и военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
Легкоатлет Бауыржан Абдыхаим призвал молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, подчеркнув, что спорт не только дает физическую закалку, но и укрепляет силу воли, воспитывает бойцовский характер.
"Это не только моя победа, но и всех моих коллег, родных, друзей, которые в эти дни были рядом, поддерживали меня морально. И я сделал все для того, чтобы оправдать их доверие и ожидания. Конечно, было нелегко, но я доказал, что если настойчиво стремиться к поставленной цели, то будет и результат", — с воодушевлением сказал рекордсмен.
Следует отметить, что вместе с марафонцем, для поддержания единого темпа, попеременно бежали двое военнослужащих войсковой части 61993 — капитан Асылбек Адеитов и ефрейтор Бекзат Сейтжан.
Бауыржан Абдыхаим — уроженец села Караконыр Туркестанской области. В настоящее время он проходит службу в комендантском взводе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.
Напомним также, что в этом году во время празднования Наурыза в Алматы он поднял 50-килограммового барана 2050 раз, побив собственный рекорд.
Представитель Книги рекордов Казахстана подтвердил уникальность забега спортсмена и внесение этого события в их издание. Теперь военнослужащий Бауыржан Абдыхаим намерен подать заявку на фиксацию мирового рекорда.
Фото: Минобороны РК
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