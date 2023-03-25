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Военнослужащий установил рекорд Казахстана: поднял барана 2050 раз
Ефрейтор Бауыржан Әбдіхайым на состязаниях по национальным видам спорта в Алматы 2050 раз поднял барана весом 50 килограммов, побив собственный рекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
Таким образом военнослужащий установил новый рекорд Казахстана. Годом ранее он поднял барана более 1600 раз. А в целом это уже его восьмая победа в такого рода состязании.
"Свой рекорд я посвятил сильному, волевому казахскому народу. Конечно, в физическом плане было нелегко, но терпение и ежедневные тренировки оказались результативными. Спасибо всем, кто меня поддерживал в этот момент. Алга Казахстан", – сказал спортсмен.
Ефрейтор Бауыржан Әбдіхайым проходит службу в Центральном спортивном клубе на должности старшего солдата комендантского взвода с мая 2017 года. Армейский спортсмен – участник республиканских, городских марафонов и крупных спортивных мероприятий, которые организуются в Алматы.
В этом году ко Дню защитника Отечества Бауыржан Әбдіхайым планирует совершить забег из Алматы в Тараз.
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