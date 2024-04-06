Военные инженеры оборудовали паромную переправу через реку в Актюбинской области

Военные помогают жителям подтопленных населённых пунктов в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

"Военные инженеры Вооруженных сил оборудовали паромную переправу через реку Ойыл для транспортировки людей, животных, гуманитарного груза и техники. Обеспечивать переправу, которая выдерживает до 60 тонн нагрузки, будут специалисты инженерно-сапёрного полка Конаевского гарнизона", — говорится в сообщении.

Напомним, по поручению главы государства Министерство обороны направляет дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. В минувшие сутки в ходе спасательных мероприятий в районах, пострадавших от водной стихии, было задействовано более 700 человек из личного состава Вооруженных сил РК, 21 единица военных автомобилей, пять вертолетов армейской авиации, один самолет военно-транспортной авиации.