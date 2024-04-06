Министерство обороны направило дополнительные силы на борьбу со стихией

По поручению Главы государства Министерство обороны направляет дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В минувшие сутки в ходе спасательных мероприятий в районах, пострадавших от водной стихии, было задействовано более 700 человек из личного состава Вооруженных сил РК, 21 единица военных автомобилей, 5 вертолетов армейской авиации, один самолет военно-транспортной авиации.

Военные летчики перевезли 139 человек – среди них спасатели МЧС, военнослужащие, жители пострадавших районов. Военнослужащие заготовили и уложили до 12 тысяч мешков с песком.

Военные инженеры Вооруженных сил РК прибыли в Актюбинскую область для восстановления дорожного сообщения с населенными пунктами, находящимися в зоне стихийного бедствия, ими будет оборудована паромная переправа на реке Ойыл. В Актюбинской и Атырауской областях на вертолетах эвакуирован 121 человек, из них более 30 детей, перевезено 11 тонн 261 кг гуманитарных грузов. Самолетом С-295 из Алматы и Актобе в Атырау переправлено 36 спасателей МЧС, 8 лодок и другое техническое имущество.

Пятьдесят военнослужащих в/ч 41433 в городе Кульсары Атырауской области заготовили 1500 мешков с песком и укрепили защиту по периметру жилых массивов, еще 50 воинов из этой воинской части в cеле Карабау Индерского района Атырауской области наполнили песком 1700 мешков и укрепили набережную реки Ойыл. Другая команда из 52 человек из личного состава в/ч 99116 подготовили запасы мешков с песком в Кульсары. Саперная команда из РгК "Запад" провела два подрыва для расширения русла реки Жем в 30 километрах от Кульсары. На станции Мангышлак 66 военнослужащих в/ч 25744 занимались погрузкой 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителей Атырауской области.

В Карагандинской области 96 военнослужащих в/ч 31775 в населенных пунктах Кертинди и Нура провели работы по заготовке мешков с песком и укреплению русла реки вдоль населенных пунктов. Спасательная команда в/ч 44803 в населенном пункте Кобетей очистили ливневую канализацию. Военнослужащие в/ч 55524 в поселке Нура осуществляли контроль опасных участков дорог, другое подразделение этой воинской части занималось откачкой воды в поселке Егинды.

В Северо-Казахстанской области в поселке Тепличное Кызылжарского района военнослужащие бригады территориальной обороны занимались укреплением плотины. В Костанае военнослужащие территориальной обороны в районе Набережной заготовили 6500 мешков с песком и укрепили берега реки Тобол. В населенном пункте Ойыл в Актюбинской области военнослужащие развернули паромную переправу через реку Ойыл.

"Всего с 27 марта по 5 апреля было задействовано 1 504 человека из личного состава Вооруженных сил РК, 73 автомобиля, 11 вертолетов армейской авиации, 4 самолета военно-транспортной авиации. Силами воинских подразделений ВС РК эвакуировано 2 122 человека, из них 624 ребенка. Заготовлено и уложено более 54 тысяч мешков с песком, очищено 1 770 метров ливневой канализации", — говорится в сообщении.

Сегодня будет осуществлена эвакуация вертолетами населения из подтапливаемых населенных пунктов Актюбинской и Атырауской областей, военнослужащие оказывают помощь в поселках Мынбай, Егенды и Нура Нуринского района Карагандинской области, в городе Кульсары и селе Карабал Индерского района Атырауской области.