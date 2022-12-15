open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

gov.kz Сегодня, 14:04
114
Сегодня, 14:04
114
Фото: gov.kz

Военнослужащего Нацгвардии нашли повешенным в Жанаозене

Тело 19-летнего военнослужащего в общежитии воинской части 5548 обнаружил его сослуживец. Об этом сообщил военный прокурор Актауского гарнизона Ерлан Куткожа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Прибыл из Актюбинской области. Служил по контакту специалистом-сапёром. Парень не женат. Родных о трагедии оповестили. Сейчас занимаемся выяснением всех обстоятельств. Это ужасная трагедия", – сообщил Куткожа.
Напомним, этим летом в Нацгвардии сообщали о суициде военнослужащих. Двое военнослужищих в Степногорске и Актау также нашли повешенными.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Нацгвардия РК #военнослужащий #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:04
114
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх