"Воды нет, магазина нет, дороги тоже": как пустеют приграничные с Россией деревни

Фото: Анна Мирская

Приграничные с Россией села в Казахстане из года в год теряют в численности населения. Отток жителей неумолимо растет. Некоторые из деревень и вовсе упразднили. Корреспондент BaigeNews.kz решил навестить одно из малочисленных сел Северного Казахстана, расположенных в паре десятков километров от границы с соседней страной, и узнать, чем вызвана миграция населения.

Северный Казахстан аграрный регион с промышленным потенциалом, внушительными инвестициями и разнообразным природным ландшафтом. Область граничит сразу с тремя регионами России. И вдоль разделяющей государства черты живут, а может и доживают, десятки сел. Каждый год, навсегда покидая родные края из этих деревень без сожаления люди уезжают. Остаются либо те, у кого нет возможностей для переезда, либо те, кто смирился со скромным бытом и минимумом благ цивилизации.

"У меня здесь деды, прадеды, вся родня похоронена. Теще 85 лет, не брошу же я ее здесь. Да не только в этом дело… Я не искал никогда лёгкой жизни", — говорит один из жителей села Сумное.

Добраться до деревни корреспонденту чуть не стоило недешевого ремонта ходовой части авто. Дорога к селу усеяна глубокими рытвинами. Старожил заверил, что в эти края проще добираться зимой.

"Родился и вырос я здесь. Мне 67. Зимой у нас прекрасно: местные крестьянские хозяйства стабильно чистят дорогу. Хоть боком катись… В основном пенсионеры живут. Деревня ещё существует за счёт трех крестьянских хозяйств. А вот молодежи давно нет. Но есть 19 детей школьного возраста. Их возят в школу в соседнее село Сивково. Там школа за счет наших детей и держится. Так бы тоже закрыли давно. Уехали наши бывшие соседи кто куда: в город, в большие села, в Россию. Нам то, пенсионерам, за границу не выгодно уезжать – в пенсии потеряем. Хотя дочь моя в Новокузнецке живет и давно меня зовет. Во всех ближайших деревнях сейчас такая обстановка. Я в округе все села знаю до города Ишима. Работа сезонная: посевная, обработки, уборка и все. А зимой ножки на печку", - рассказал житель села Сумное Александр Кулапин.

Мужчина предупредил сразу, что встретить прохожего сельчанина здесь будет сложно. Еще полвека назад в селе было не меньшее двухсот жилых дворов. Сегодня таких чуть больше сорока. И то вместе с домами, в которых живут пограничники. А двенадцатью километрами дальше село Исаковка, по территории которой проходит граница с Россией. Но там и вовсе всего в одном доме по вечерам загорается свет.

"Они практически все переехали в Соколовку (село в СКО – прим.авт). Хотя там круглый год можно работать на ферме: кони, овцы, свиньи. Сейчас там всего два человека живёт. Хозяин фермы сам в Дубровном. Возит рабочих регулярно. Дома все целые стоят, свет есть, но один двор остался. Знаете, у нас ведь планируется ремонт дороги. Видели же? Адская дорога. В этом году планируют, за пару лет сделают".

А вот семью Омаровых малочисленная деревня Сумное разделила на две части. Муж Жанны в поисках работы уехал в Петропавловск. Сама женщина вместе с дочкой осталась в родном селе, потому что не хочет терять место с приличным доходом на местной ферме.

"Здесь была школа девятилетка, но закрыли. Дочь ездит с другими школьникам в сивковскую на автобусе. Пока есть работа - живём, подсобное хозяйство держим. Водокачка есть. Но вода плохая. Не берём оттуда. В основном у каждого свои скважины", - говорит Жанна Омарова.

После бесед с оставшимися здесь жить сельчанами мы сделали вывод, что люди быстро привыкают не только к хорошему.

"Воды нет, но у нас никогда ее и не было. Магазина тоже нет. Открывался один, но недолго просуществовал. Клуб? Конечно, нет и его. Да нормально мы здесь живем. Единственное беспокоила дорога. Теперь деньги выделены, начнут делать. Молодежь в основном уезжает. Пару раз и мы пытались, но в последний момент передумывали. Связь плохая — вот проблема. У нас Билайн только ловит, и то через раз. Иной раз хоть умри, но никуда не позвонишь. Интернет дома есть, но тоже желает лучшего", - перечисляет все прелести жизни села Сумное Байгия Искиндирова

Сейчас Байгия с мужем меняет в своем доме старые деревянные окна на новые пластиковые. Все для ремонта приходится закупать в дальнем селе или областном центре. Возвращаясь к теме логистики, еще большой вопрос насколько безопасно купленный материал переживает долгую дорогу в ямах.

К слову, из досуга у жителей малочисленных деревень – домашние дела, и мобильный телефон. А по телевизору несколько российских каналов и казахстанский Отау ТВ.

Сельское население в таких деревнях неумолимо сокращается. Это отражается на статистике области. Два десятка лет подряд Северо-Казахстанская область теряет в численности. Статистику не скорректировал даже "осенний наплыв" россиян. На начало апреля в регионе проживало 533 тысяч человек. Среди областей это самый низкий показатель. Только в прошлом году из СКО уехало около 11 тысяч человек.

"80 процентов — это межрегиональная миграция – 8 100 человек. 1 729 человек выехало в страны СНГ. Здесь большая часть выбывает в Россию, Беларусь, Азербайджан. Небольшая часть уехала в другие страны мира, отдавая предпочтение Польше и Германии. За пять лет в СКО величина миграционной убыли составила порядка 24 тысяч человек. Число прибывших по всем потокам миграции в область, без учёта внутренней, составила 89 тысяч человек. Число выбывших - 114 тысяч человек. Выбыли в другие регионы Казахстана около 41 тысячи человек. В страны СНГ выехало порядка 13 тысяч. Из них 98 процентов приходится на Российскую Федерацию. Из стран СНГ прибыло к нам за пять лет около трех тысяч человек. Из них 83 процента из России. В другие страны мира выбыло 1,5 тысяч жителей области. Прибыли на ПМЖ в нашу область из других стран мира 325 человек. Численность населения идёт на снижение ежегодно. На 1 января в регионе в сравнении с предыдущим годом североказахстанцев уменьшилась на пять тысяч человек", - объяснила заместитель руководителя департамента бюро национальной статистики по СКО Жулдыз Нургалиева.

Статистика населения области сохраняет курс на снижение еще с наступления миллениума. Причины мы решили поискать в официальных отчетах условий жизни североказахстанцев. Они говорят о том, что среднедушевые номинальные доходы жителей области в конце прошлого года приблизились к 150 тысячам тенге. При этом цены на продовольственные товары только за четыре месяца возросли более чем на пять процентов. Столько же составляет и уровень безработицы, а соискателей на бирже труда зарегистрировано два процента к численности рабочей силы.

К слову, непростое положение дел с приграничными селами признали и в высших ведомствах. В январе министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил, что мелким селам, как и приграничным, будет уделяться особое внимание, так как она расположены вблизи погранзастав.

В Северном Казахстане не найдется человек, среди знакомых которого нет уехавших в РФ. Причин тому много: восстановление семейных связей, переезд на историческую родину, карьера, учеба. Семейные пары в основном объясняют свои мотивы озабоченностью перспективой будущего своих детей.

"Мы давно хотели переехать. Просто ждали, пока подрастут дети. Теперь старший сын поступил в российский вуз, младшая дочь будет заканчивать школу уже на новом месте. Конечно, с оформлением документов все далеко не просто. Казахстан более цифровизирован в этом отношении. Но все-таки это была цель нашей семьи давно", - объяснила Галина.

В статистике числится и приток населения в республику. Только населять пустующие деревни приезжие граждане явно не желают. Гости и претенденты на гражданство Казахстана в основном едут в крупные города. С одним из таких мы познакомились благодаря интернету. Сергей Каган вместе с несовершеннолетним сыном ведет познавательный контент путешественника. Осенью прошлого года они приехали в Актау, затем на карте путников точкой назначения был Шымкент, а следом Алматы.

"Глобально акклиматизации мы не почувствовали, такой существенной. Климат дался легко. По ментальности я разницы не почувствовал. С точки зрения интеграции в общество, в новый менталитет мы зашли легко. Здесь комфортные люди. Мы заехали в Казахстан, не имея ни одного знакомого здесь. Сейчас у нас уже есть друзья в Шымкенте, с которыми держим связь, в Алматы. С документами было максимально просто", - рассказывает Сергей Каган.

Сергей оформил разрешение на временное проживание в Казахстане. Доход приносят ролики о жизни семьи Каган, видео обзоры туриста и умение работать с техникой.

"У себя в городе, в Смоленске, я занимался ремонтом компьютерной техники и смог интегрировать это дело сюда. Любой айтишник в любой точке мира может реализоваться. Мы стараемся и сами попутешествовать, и посмотреть, и донести, и рассказать о местной культуре нашим подписчикам. Мне нравится делится впечатлениями от посещений разных значимых мест. По работе мне встречаются клиенты из России. Они свой бизнес перенесли сюда. Те, кто занимался удаленкой в ней и остались. Если связано со стройкой, то они интегрировались на этот рынок и продолжают заниматься ремонтами и стройкой. Жизнь также течет, как и там. Первые сложности мы прошли. В первую очередь меня пугало, как ребенка в школу устроить. Но оказалось это сделать легко. В три простых шага за два дня сделали", - уточнил собеседник.

Как и отец, сын Тимур в душе путешественник. В течение полугода школьник активно вливался в новую для него среду. Сейчас Каган младший изучает казахский язык.

"В принципе, казахский язык лёгкий. Но лично для меня, когда сверстники уже не один год изучают его, тяжёлый. Знаю несколько слов: Рахмет, алма. У меня есть уже друзья. Здесь как дома, только слышен на улице казахский язык. Приняли нас здесь очень тепло. В Казахстане хорошо", - говорит Тимур Каган.

Отметим, что на начало мая в Казахстане по разрешению местных исполнительных органов осуществляют трудовую деятельность 15,1 тысяч иностранных граждан.