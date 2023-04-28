Водителей электросамокатов обяжут иметь права и носить шлемы в Казахстане

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В мажилисе парламента рабочая группа готовит поправки в Закон о дорожном движении. Некоторые из них затронут работу микромобильного транспорта, в том числе электросамокатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей "Атамекен".

Согласно поправкам, скорость езды по тротуарам должна быть снижена до шести километров в час, а при езде на проезжей части водители самокатов должны будут носить шлемы и иметь водительское удостоверение любой категории.

Владельцы шеринговых компаний уже заявили, что новые поправки не только приостановят их бизнес, но и развитие микромобильного транспорта в целом. Например, по словам директора одной из прокатных компаний, алматинцы выполняют до 130 тысяч поездок в день, и электросамокаты в городе стали дополнением общественного транспорта.

"Новые поправки затормозят развитие экологически чистого транспорта и дискриминируют большую группу лиц, пользующихся как шеринговыми электросамокатами, так и имеющих личные, в том числе использующих этот вид транспорта для выполнения работы, особенно курьеров. Кроме того, человек, который выучился водить автомобиль, необязательно может водить электросамокат. Поэтому вводить такую меру без предварительной подготовки юридической базы кажется необдуманным решением. Происходит ущемление прав самокатчиков", — считает директор ТОО "Jet Sharing" Мусалав Алибеков.

Спикер отметил, что в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Турция, Южная Корея действуют ограничения 20-25 километров в час без запрета тротуаров. В Казахстане же в 2017 году велосипедистам разрешили движение по тротуарам, при этом необходимости в правах для движения по проезжей части нет.

Немаловажным фактором прокатчики назвают и то, что кикшеринговый бизнес в Казахстане только начинает набирать обороты и приносить доход. К примеру, общий объём продаж только одной компании "Jet Sharing" за два года вырос в два раза. Компания обеспечивает рабочими местами более 1200 человек по Казахстану, а в отечественную казну по итогам прошлого года направила более 458 миллионов тенге.

"Мы безусловно выступаем за разумное регулирование и безопасность. Поэтому предлагаем ввести обязательное страхование третьих лиц для кикшеринговых компаний, чтобы гарантировать компенсацию пешеходам в случае получения травм. Мы готовы реализовать это без закона", — заключил спикер.

Отметим, что пока механизмы идентификации самокатов и автоматизированные системы по фиксации скорости этого транспорта отсутствуют. Их создание потребует оснащения соответствующими средствами фиксации скорости и увеличения штата сотрудников органов полиции, заключили эксперты.

Напомним, в январе депутаты мажилиса взяли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения". Он должен будет урегулировать права и обязанности электросамокатчиков.

Ранее электросамокаты хотели приравнять к автомобилям.