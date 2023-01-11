Права и обязанности электросамокатчиков пропишут в законе

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Депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", передаёт BaigeNews.kz.



"Законопроект инициирован депутатами Мажилиса и разработан в целях совершенствования законодательства по вопросам организации дорожного движения. Он предлагает внесение изменений и дополнений в закон о дорожном движении и направлен на регулирование вопросов осуществления контроля за малыми электрическими транспортными средствами, такими как электросамокаты, гироскутеры и тому подобное. Определение понятия малое электрическое транспортное средство, определение прав и обязанностей водителей малых электричествких транспортных средств", - сказал депутат Альберт Рау.