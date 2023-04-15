Водителей Астаны предупредили о гололёде

Фото: департамент полиции Астаны

Водителей Астаны предупредили об ухудшении погодных условий и гололёде, передаёт BaigeNews.kz.

В столице ожидаются резкое понижение температуры, дождь с переходом в мокрый снег и образование гололеда.

Полиция Астаны просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования дорожных знаков.

Также рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города, при возможности использовать альтернативный вид транспорта.

"Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта. При переходе проезжей части в тёмное время суток для юных участников дорожного движения рекомендуем использовать светоотражающие элементы в целях предотвращения детского травматизма", — отметили в ДП Астаны.

Из-за непогоды закрыт выезд на трассы Астана-Щучинск и Астана-Шидерты.

По данным "КазАвтоЖола", по состоянию на 00:00 15 апреля в пяти областях (Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской) в связи с резким ухудшением погоды (дождь, снег, метель) ограничено движение на 14 участках автодорог республиканского значения общей протяжённостью 1529 километров.

На автодорогах республиканского значения задействовано 300 единиц спецтехники и 350 специалистов.