  • 3 Ноября, 05:52
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Водитель скончался в аэропорту Астаны

Вчера, 19:25
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 19:25
Вчера, 19:25
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Фото: baigenews.kz

Тело водителя нашли в машине на территории аэропорта в Астане. Инцидент прокомментировали в полиции и пресс-службе воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.

"В медпункт поступил вызов на перрон из-за обнаружения работниками АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания. Медики после реанимационных мероприятий констатировали биологическую смерть водителя. Прибывшей из города следственно-оперативной группой ДП МВД РК осуществлены следственные действия, после чего в их сопровождении на машине скорой помощи тело направили в центр судебной медицинской экспертизы", - сообщила руководитель PR службы аэропорта Тойгуль Жубанисова.

Она уточнила, что в октябре водитель прошёл медосмотр. Утром проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье не было.

Администрация аэропорта обещает оказать помощь семье погибшего.

Линейным отделом полиции по факту смерти человека проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.

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