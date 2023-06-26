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polisia.kz Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22
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Фото: polisia.kz

Водитель самосвала повредил мост в ВКО

Самосвал врезался в мост в Восточно-Казахстанской области. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 26 июня около 11:26. 

"46-летний водитель, управляя транспортным средством Shacman, перед началом движения не убедился в том, что кузов самосвала находился в отпущенном положении, и двигался с поднятым кузовом, в результате чего совершил наезд на мост", - сообщили в ДП ВКО. 

В отношении автолюбителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.

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Сегодня, 17:22
335
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