Водитель самосвала повредил мост в ВКО

Самосвал врезался в мост в Восточно-Казахстанской области. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 26 июня около 11:26.

"46-летний водитель, управляя транспортным средством Shacman, перед началом движения не убедился в том, что кузов самосвала находился в отпущенном положении, и двигался с поднятым кузовом, в результате чего совершил наезд на мост", - сообщили в ДП ВКО.