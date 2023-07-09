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Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области
Несчастный случай произошел во время отстрела птиц в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Вечером, 8 июля, на поле одного из ТОО в Казыгуртском районе, мужчина, нанятый для отстрела птиц на винограднике, произвел выстрел и по неосторожности попал в голову подростка, который скончался на месте происшествия.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". На место происшествия выезжали руководство Казыгуртского РОП, прокурор района и следственно-оперативная группа", - сообщает Polisia.kz.
Изъято охотничье ружье 12-го калибра. Назначена экспертиза.
Подозреваемого, жителя Сарыагашского района, доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются.
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