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  • Во Франции отреагировали на обращение Хамзата Чимаева к казахскому народу
Sports.kz Сегодня, 02:03
100
Сегодня, 02:03
100
Фото: Sports.kz

Во Франции отреагировали на обращение Хамзата Чимаева к казахскому народу

Популярное французское издание La Sueur выступило с реакцией на обращение шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева к казахскому народу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Чимаев назвал казахов и чеченцев братьями и заявил о желании приехать в Казахстан.

Издание La Sueur отреагировало на его заявление следующим образом: "Ответ Хамзата Чимаева! "Борз" дал ясно понять, что история между ним и Шавкатом Рахмоновым не выходит за рамки спорта!".

Отметим, что ранее между Чимаевым и Рахмоновым произошла небольшая "перепалка" публикации казахстанского бойца с чучелами волков.

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Сегодня, 02:03
100
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