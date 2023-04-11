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Сегодня, 02:03
100
100Фото: Sports.kz
Во Франции отреагировали на обращение Хамзата Чимаева к казахскому народу
Популярное французское издание La Sueur выступило с реакцией на обращение шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева к казахскому народу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ранее Чимаев назвал казахов и чеченцев братьями и заявил о желании приехать в Казахстан.
Издание La Sueur отреагировало на его заявление следующим образом: "Ответ Хамзата Чимаева! "Борз" дал ясно понять, что история между ним и Шавкатом Рахмоновым не выходит за рамки спорта!".
Отметим, что ранее между Чимаевым и Рахмоновым произошла небольшая "перепалка" публикации казахстанского бойца с чучелами волков.
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