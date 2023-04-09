Шавкат Рахмонов жестко ответил Хамзату Чимаеву на заявление про шакалов

Фото: Sports.kz

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов на встрече с фанатами рассказал о своей реакции на пост Хамзата Чимаева, где шведский боец заявил, что называться волком это честь, чем быть шакалом по жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.

В нем швед заявил, что "называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни".

В свою оередь казахстанец выразил свою реакцию на слова Чимаева.