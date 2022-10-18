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Внедрять технологии "чистого угля" и развивать возобновляемую энергетику планируется в Казахстане
В Министерстве энергетики подготовили видение развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, для реализации которого требуется принятие ряда системных мер. Для этого ведомтсвом разработана Концепция развития электроэнергетической отрасли на предстоящие 13 лет. Об этом на заседании правительства сообщил глава министерства Болат Акчулаков, передаёт BaigeNews.kz.
"Требует реформирования рынок электрической энергии с переходом к новой модели функционирования на базе централизованной купли-продажи электрической энергии. В рамках исполнения поручения Главы государства по внедрению программы "Тариф в обмен на инвестиции", в секторе генерации подготовлен пакет мер, направленных на развитие энергоисточников, обеспечение прозрачности расходования инвестиций и усилению контроля со стороны государства", - сообщил министр.
В рамках предстоящего энергетического перехода подготовлены меры по развитию на базе принципов ESG с применением технологий "чистого угля", возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации, интеллектуальной системы Smart Grid. Данные меры предусмотрены в рамках разработанного министерством проекта Концепции развития электроэнергетической отрасли страны до 2035 года.
"Внесение Концепции на рассмотрение правительства планируется министерством по итогам согласования с государственными органами в октябре текущего года. В качестве первого этапа практической реализации данного видения, министерством подготовлен пакет законодательных поправок, который в настоящее время находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами", - пояснил Акчулаков.
В целях снижения износа генерирующих мощностей на 15 процентов к 2035 году требуется трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции", что потребует увеличения объёма ежегодных инвестиций в три раза.
"В рамках реализации данной программы министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций. Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов. Кроме того, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей. Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путём проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок", - отметил министр.
При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ. Для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства.
"Для обеспечения стабильности работы энергопредприятий требуется прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции. На сегодня в рамках рынка электрической мощности установлен лимит на объём средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций. В настоящее время лимит равен 32 миллиарда тенге и требует увеличения на 100 миллиардов тенге. Также в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за один МВт в месяц до 885 тысяч", – сказал глава минэнерго.
По словам Акчулакова, для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии прорабатывается ряд проектов в секторе генерации. В рамках работ по восстановлению и расширению действующих энергопроизводящих организаций, дополнительно будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт. Кроме того, на различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых электростанций суммарной мощность свыше 2 ГВт. Большая часть из них – порядка 2,3 ГВт – предусматривает ввод угольной генерации.
"Доступность угля и развитая транспортная инфраструктура обуславливают надёжность угольной генерации и низкую стоимость электроэнергии, что является основой для конкурентоспособности экономики. При реализации данных проектов будут применяться современные технологии, в том числе технологии "чистого угля" (передовые системы фильтрации дымовых газов, технологии улавливания углекислого газа, внутрицикловая газификация угля и так далее)", – подытожил министр энергетики.
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