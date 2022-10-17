Вместо бизнес-идей на личные нужды тратила чиновница гранты в СКО

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Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловск, которая занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-идей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В ходе следствия было установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены, а использованы лицами, причастными к совершению преступления, в личных целях.

Надзорный орган зарегистрировал досудебное расследование. Судом города Петропавловск в отношении подозреваемой применена мера пресечения "домашний арест" сроком до двух месяцев.

В АФМ указали, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.