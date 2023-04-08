Влюблена? Американская журналистка рассказала о своих чувствах к Шавкату Рахмонову

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Журналистка и комментатор UFC Лаура Санко, которая известна своей горячей поддержкой казахстанского бойца полусреднего веса Шавката Рахмонова, рассказала о том, какие чувства она на самом деле испытывает к "Номаду", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одном из прошлых интервью Санко призналась, что Рахмонов "вызывает у нее мурашки", и что она восхищается им как бойцом. Эта история вызвала широкий резонанс в социальных сетях и стала объектом шуток и и мемов. Сам Шавкат также рассказывал, как он относится к заявлению своей горячей фанатки.

Теперь девушка поспешила объяснить, что ее интерес к Рахмонову носит исключительно спортивный характер.

"Я не влюблена в этого человека, мне просто нравится его боевой стиль. Вся страна думает, что я по нему сохну. Поэтому мне необходимо внести ясность. Я все еще его фанатка, но я в него не влюблена. Весь Казахстан в восторге от этой истории, потому что у меня появилось 20 тысяч новых подписчиков", — цитирует Санко MMA News.

Напомним, Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США даже стали героями мультфильма.