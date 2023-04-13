Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на DW.

Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. При этом каких-либо деталей, включая тип ракеты и дальность её полёта, не указывается.

Между тем, правительство Японии примерно в 8 утра по местному времени попросило жителей севера острова Хоккайдо проследовать в укрытия: cистема безопасности спрогнозировала, что ракета КНДР может упасть на остров или рядом с ним. Вскоре тревога была отменена — в Токио заявили, что прогноз был ошибочным, а северокорейская ракета упала в море.

В понедельник, 10 апреля правитель КНДР Ким Чен Ын провёл совещание с главными военачальниками страны, на котором пообещал усиливать ядерный арсенал Северной Кореи в более "практичном и наступательном" ключе - на фоне, по его словам, "безумных" военных учений его противников.

В регионе 23 марта завершились самые крупные за последние годы совместные учения войск Южной Кореи и США, продолжавшиеся с 13 марта. Во время этих учений Пхеньян произвёл в течение одной недели не менее пяти запусков ракет в сторону моря, причём среди них была как минимум одна ракета большой дальности. В ходе одного из таких мероприятий КНДР запустила "тактическую баллистическую ракету, оснащённую макетом ядерной боеголовки" — северокорейские СМИ описали это как отработку "ядерного контрудара".

После этого Пхеньян заявил об успешно проведённых испытаниях нового подводного беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие, которое с помощью подводного взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами". Однако аналитики из Южной Кореи и США со скепсисом отнеслись к заявлениям о наличии у Пхеньяна подобного оружия.

Это уже далеко не первые ракетные испытания КНДР в этом году. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.