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Россия начнёт поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Сегодня, 22:05
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: pxhere.com
Президенты Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 7 октября примут участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT

Об этом Путин сказал по итогам российско-узбекистанских переговоров с Мирзиёевым.

"Примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, происхождения не направлялся", - заявил Путин.

Газ будет идти транзитом через Казахстан, часть топлива будет оставаться в республике.

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