Россия начнёт поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Об этом Путин сказал по итогам российско-узбекистанских переговоров с Мирзиёевым.

"Примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, происхождения не направлялся", - заявил Путин.

Газ будет идти транзитом через Казахстан, часть топлива будет оставаться в республике.