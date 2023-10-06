Россия начнёт поставки газа в Узбекистан через Казахстан
Сегодня, 22:05
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Сегодня, 22:05Сегодня, 22:05
171Фото: pxhere.com
Президенты Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 7 октября примут участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Об этом Путин сказал по итогам российско-узбекистанских переговоров с Мирзиёевым.
"Примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, происхождения не направлялся", - заявил Путин.
Газ будет идти транзитом через Казахстан, часть топлива будет оставаться в республике.
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