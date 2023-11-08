Владельцы рынков Алматы самовольно "отхватили" 350 тысяч квадратов земли

В Алматы раскрыта схема незаконной аренды помещений на торговых рынках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, около 350 тыс. квадратных метров составила площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков. Собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, возводили торговые павильоны, незаконно увеличивая общую торговую площадь.

Из 60 действующих рынков выявлены и приняты меры административного характера по 37 подобным рынкам.

"Отдельно стоит отметить значительное увеличение общей торговой площади рынков за счет строительства незаконных павильонов. По 7 из них имеется решение суда о частичном сносе. Общая торговая площадь за счет незаконных павильонов увеличивалась в среднем на треть. По 30 рынкам инициируются иски в судебные органы", — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале акимата Алматы.

Сообщалось, что в горах Алматы усилят контроль за незаконным строительством и снесут незаконные постройки. Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, не соответствующие требованиям закона и строительным нормам.