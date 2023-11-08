В горах Алматы снесут незаконные постройки
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В горах Алматы усилят контроль за незаконным строительством и снесут незаконные постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, не соответствующие требованиям закона и строительным нормам. Среди них – клубные дома и жилые комплексы.
В отношении 20 объектов уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе. По оставшимся 23 проходят судебные разбирательства, по девяти инициируются исковые заявления.
С начала года в Алматы снесено 19 объектов.
"Основным правонарушением является то, что застройщики начинают строительство без получения разрешительных документов. Необходимо иметь архитектурно-планировочное задание, согласованные эскизные проекты. Также есть факты отклонения от утверждённых проектов по этажности, габаритам. В связи с чем нами выданы предписания о приведении объекта в соответствие с утверждённым проектом", - сообщил замруководителя Управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев.
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