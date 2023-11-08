В горах Алматы снесут незаконные постройки

В горах Алматы усилят контроль за незаконным строительством и снесут незаконные постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, не соответствующие требованиям закона и строительным нормам. Среди них – клубные дома и жилые комплексы.

В отношении 20 объектов уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе. По оставшимся 23 проходят судебные разбирательства, по девяти инициируются исковые заявления.

С начала года в Алматы снесено 19 объектов.