Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе

Судом установлено, что между истцами и ответчиком – ИП "К." были заключены договоры на поставку товаров народного потребления.

Ответчиком обязательства по оплате своевременно доставленного товара не исполнены, в связи с чем истцы просят суд взыскать с ответчика сумму задолженности.

"В суде представитель ответчика с исками не согласилась, просила в их удовлетворении отказать, пояснив, что торговый бизнес в супермаркетах от её имени осуществлялся супругом. С августа 2023 года без согласия ответчика супруг начал вывозить поставленный поставщиками в магазины товар и денежные средства, которые использовал в личных целях. В связи с расторжением брака и разделом имущества с сентября 2023 года ответчик не имеет доступа к торговому центру", - сообщили в суде.

Однако в ходе рассмотрения дел судом установлено, что на всех накладных истца о передаче товара имеется печать-доверенность "К." о принятии товара. Доказательств того, что ответчик уведомляла своих поставщиков о прекращении осуществления торговой деятельности, либо принятия своевременных мер по изъятию печати-доверенности у приёмщиков товара, суду не представлено.

"С учётом вышеуказанных обстоятельств суд считает, что доводы представителя ответчика не могут являться основанием для отказа в удовлетворении иска. Согласно требованиям статьи 272 ГК, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Решением суда иски о взыскании задолженности удовлетворены. Ответчик также должен оплатить представительские и судебные расходы по оплате госпошлины", - уточнили в суде.

Решения вступили в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что несколько десятков предпринимателей в Таразе считают себя жертвами обмана. Они винят во всём супругов, которым принадлежит большой и популярный в городе продуктовый супермаркет. Бизнесмены говорят, часто поставляли товар в рассрочку. Хозяева магазина обещали покрыть все расходы. Но в какой-то момент перестали выходить на связь. Вместе с ними пропало и ИП, с которым люди заключали договоры.