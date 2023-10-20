Владельцы крупного супермаркета оказались в центре скандала в Таразе

Несколько десятков предпринимателей в Таразе заявили, что стали жертвами обмана. Они винят во всём супругов, которым принадлежит большой и популярный в городе продуктовый супермаркет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пара якобы брала у них товар, продавала, но с поставщиками не рассчитывалась, а теперь и вовсе скрывается. Сумма ущерба – 300 миллионов тенге. Полиция завела уголовное дело.

"Товар принимали, продавали, однако по договору не были возвращены денежные средства. Общая задолженность ИП перед нами составляет более 19 миллионов тенге", - сообщил представитель чайной компании Диас Сабралиев. "По нашим данным, пострадало более 50 предпринимателей, которые не могут вернуть свои денежные средства. У этих предпринимателей имеются проблемы свои, кредитные обязательства, они не могут выплатить зарплаты рабочим", - сказал адвокат Владислав Цой.

Предприниматели говорят, часто поставляли товар в рассрочку. Хозяева магазина обещали покрыть все расходы. Но в какой-то момент перестали выходить на связь. Вместе с ними пропало и ИП, с которым люди заключали договоры.

Бизнесмены подали коллективные жалобы во все инстанции. В полиции завели дело.

Сам ТРЦ по сей день работает и открывает новые точки. Управляющий уверяет, всем всё отдадут. Но когда, неизвестно. Все потому, что владельцы торгового центра разводятся и как раз сейчас делят имущество.