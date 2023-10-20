Владельцы крупного супермаркета оказались в центре скандала в Таразе
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Несколько десятков предпринимателей в Таразе заявили, что стали жертвами обмана. Они винят во всём супругов, которым принадлежит большой и популярный в городе продуктовый супермаркет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Пара якобы брала у них товар, продавала, но с поставщиками не рассчитывалась, а теперь и вовсе скрывается. Сумма ущерба – 300 миллионов тенге. Полиция завела уголовное дело.
"Товар принимали, продавали, однако по договору не были возвращены денежные средства. Общая задолженность ИП перед нами составляет более 19 миллионов тенге", - сообщил представитель чайной компании Диас Сабралиев.
"По нашим данным, пострадало более 50 предпринимателей, которые не могут вернуть свои денежные средства. У этих предпринимателей имеются проблемы свои, кредитные обязательства, они не могут выплатить зарплаты рабочим", - сказал адвокат Владислав Цой.
Предприниматели говорят, часто поставляли товар в рассрочку. Хозяева магазина обещали покрыть все расходы. Но в какой-то момент перестали выходить на связь. Вместе с ними пропало и ИП, с которым люди заключали договоры.
Бизнесмены подали коллективные жалобы во все инстанции. В полиции завели дело.
Сам ТРЦ по сей день работает и открывает новые точки. Управляющий уверяет, всем всё отдадут. Но когда, неизвестно. Все потому, что владельцы торгового центра разводятся и как раз сейчас делят имущество.
"У них сейчас бракоразводный процесс. Если они подпишут трёхсторонний договор цессии, то после подписания договора долг перед поставщиками, вы сами понимаете, на кого ляжет. На сегодня, включая меня, более 260 также ждут свои зарплаты, так же как поставщики, там выходит свыше 19 миллионов", - рассказал управляющий сети магазинов "Нурислам" Рамазан Искаков.
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