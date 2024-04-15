Визит Токаева в Ереван: какие документы подписаны

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали Совместное заявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Также в рамках официального визита Президента Казахстана в Ереван также были подписаны следующие документы:



1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан;

3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;

4. Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;

5. Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и Администрацией Армавирской области Республики Армения;

6. Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;

7. Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;

8. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения на 2024-2025 годы;

9. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;

10. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

Отметим, в государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении в узком составе. Позже состоялись переговоры в расширенном формате.