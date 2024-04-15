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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван

Сегодня, 11:36
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36
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Фото: Акорда

В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.

 


После церемонии Глава нашего государства и Премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.

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