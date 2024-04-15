Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван
Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
95Фото: Акорда
В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии Глава нашего государства и Премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.
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