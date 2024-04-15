Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван

В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.



После церемонии Глава нашего государства и Премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.