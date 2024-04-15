Токаев и Пашинян провели переговоры в расширенном формате
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После встречи в узком формате главы Казахстана и Армении продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве президента.
"Мы полностью поддерживаем инициативу о выведении на новый уровень казахско-армянского взаимодействия. Мы с большим уважением относимся к уходящей вглубь веков истории, древней культуре и традициям армянского народа", – отметил глава государства.
Лидер Казахстана назвал символичным то, что его визит проходит в год 25-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. За четверть века были заложены прочные основы двусторонних отношений, активно развивается политический диалог, налажены связи между правительствами и парламентами.
Президент считает, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении.
Касым-Жомарт Токаев обозначил наиболее перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Наиболее актуальной задачей, по его словам, является придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию. Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве.
Никол Пашинян отметил большие перспективы, открывающиеся в контексте первого визита Президента Казахстана в Армению
"Ваш визит имеет очень большую значимость. Могу сказать, что во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что при этом мы не забываем также культурно-гуманитарную сферу. В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении. В целом, наша повестка достаточно богата и насыщена. Уверен, что в результате Вашего визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества", – подчеркнул глава правительства Армении.
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