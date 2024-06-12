Визит президента Южной Кореи в Казахстан: о чем договорились главы двух государств

Казахстан и Республики Корея готовы наращивать двустороннее сотрудничество. Сегодня по итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны ряд документов, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Президенту Юн Сок Ёлю за то, что он принял приглашение посетить нашу страну.

"Мы придаем особое значение государственному визиту Президента Кореи, который стал еще одним свидетельством динамичного характера двусторонних отношений. Я высоко оцениваю сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы договорились о дальнейшем развитии расширенного стратегического партнерства, определили новые направления взаимодействия. Самое главное, мы подтвердили, что всегда будем поддерживать друг друга", – отметил он.

Стороны договорились укрепить всестороннее сотрудничество, прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация, а также расширить культурно-гуманитарные связи и сотрудничество в области науки и образования.

"В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане", – сказал Президент.

Лидер Южной Корей Юн Сок Ёль в свою очередь заявил, что придает большое значение тому, что его государственный визит в Казахстан состоялся в этом году, когда отмечается 15-летие установления стратегического партнерства между двумя странами.

"Мы, лидеры двух стран, пришли к единому мнению о том, что сотрудничество между двумя странами имеет как никогда важное значение, поскольку сейчас Корея стремится к глобальному ключевому государству, а ваше руководство – к созданию нового Казахстана. С этой целью мы договорились превратить стратегическое сотрудничество между двумя странами в более взаимовыгодное и ориентированное на будущее партнерство", – сказал он.

Так, по его словам, в ходе переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики, а также в области модернизации устаревших электростанций и возобновляемых источников энергии.

"Во время данного визита договорились заключить три меморандума о взаимопонимании, связанные с цепочкой поставок ключевых минералов. Мы решили также развивать партнерство по всему циклу разведки, добычи и выплавки основных полезных ископаемых, включая литий. Кроме того, мы договорились сотрудничать, чтобы корейские компании могли участвовать в приоритетной разработке полезных ископаемых, экономическая целесообразность которых была подтверждена... Я обратился к господину президенту Казахстана с большой просьбой уделить пристальное внимание тому, чтобы наши компании могли участвовать и вносить свой вклад в реализацию ключевых национальных проектов Казахстана, в том числе, в проектах по строительству (газоперерабатывающих заводов", - резюмировал президент Южной Кореи.

По итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны ряд документов. В том числе "Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли", "Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли", а также меморандумы о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики, в области критических минералов и металлов, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития.

Подписаны также меморандум о сотрудничеству в области науки и технологий, в сфере занятости и труда, в области банковского надзора и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, в Акорде состоялась церемония встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Это его первый государственный визит в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль провели переговоры в узком составе.