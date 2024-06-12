Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль провели переговоры в узком составе

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.

"Сегодняшний визит имеет огромное значение для обеих сторон. Республика Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества", – заявил глава нашего государства.

Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

"Сегодня отношения между нашими государствами поддерживаются на самом высоком уровне. Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита Правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии, – сказал лидер Кореи.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение вывести отношения между двумя странами на новый уровень в рамках расширенного стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава нашего государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.

Президент Юн Сок Ёль выразил благодарность Главе нашего государства за теплый прием на казахской земле и отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства.

"Республика Корея намерена вместе, рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном – нашим ключевым стратегическим партнером", – сказал корейский лидер.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.



В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность корейской стороне за содержательные и конструктивные переговоры.