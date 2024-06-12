В Акорде состоялась церемония встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Это его первый государственный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz. Он прибыл в нашу страну по приглашению Токаева.

Сейчас проходят переговоры глав государств в узком составе, далее начались переговоры в расширенном составе.

Касым-Жомарт поприветсвовал главу Южной Кореи.

"Прежде всего, я хотел бы сказать: "Добро пожаловать в Астану, в гостеприимную казахстанскую страну!". Это ваш первый государственный визит в Казахстан, мы считаем его историческим событием. Нас особенно интересуют экономические достижения Южной Кореи, культура и традиции корейского народа. Можно с уверенностью сказать, что отношения между нашими странами развиваются стремительно и интенсивно. Мы уважаем взаимоотношения, наши национальные интересы, благодаря чему мы создали эффективную модель сотрудничества. Ряд документов и совместное заявление, которое будет подписано сегодня, являются ярким тому подтверждением. Верю, что сегодняшние переговоры расширят масштабы казахстанско-корейского сотрудничества и поднимут двусторонние отношения на новый уровень", - сказал глава государства.

По его словам, он расцениваем сегодняшнее событие как знак особых доверительных отношений между нашими государствами.

"Ваш визит является хорошей возможностью укрепить наше тесное партнерство основанное на крепких узах дружбы и взаимной поддержки", - резюмировал Токаев.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль напомнил, что в этом году страны отмечают 15-летие установление стратегического партнерства.

"Я придаю особое значение текущему государственному визиту. Республика Корея и Казахстан с момента установления дипломатических отношений в 1992 году добились значительного развития двухсторонних отношений за последние 32 года. Сегодня многие корейские компании успешно утвердились на казахстанском рынке и вносят свой вклад в развитие экономики, промышленности и расширению государственной инфраструктуры. Кроме того мы расширяем горизонты нашего сотрудничества, включая в него область критически важного минерального ресурса – энергетику и гуманитарно-культурного обмена между двумя странами, сотрудничество в области экологии, образования и медицины с каждым днем развивается по нарастающей... Республика Корея намерена вместе, рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Каазахстаном – нашим ключевым партнером и стратегическим партнером", - добавил он.

Сегодня главы государств также планируют принять участие в казахско-корейском бизнес-форуме.