Виртуального оператора связи могут ввести в Казахстане

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации". В рамках него предлагается ввести виртуального оператора, передаёт BaigeNews.kz.

Оператор будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы. При этом у него не будет лицензии как держателя инфраструктуры связи. Депутаты отмечали, что он может обеспечить бесперебойную работу экстренных служб.

"Фактически он будет арендовать трафик у действующих операторов связи. Но в чем его преимущество – он может заключить договоры с неограниченным количеством операторов, может заключить договоры со всеми операторами. Соответственно, его универсальная сим-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе", - сказал депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании Мажилиса.

Также в рамках него предлагается закрепить нормы по применению данных дистанционного зондирования Земли из космоса при осуществлении госорганами функций контроля в таких сферах, как недропользование, лесные ресурсы и экология. Предлагается считать эти данные основанием для реагирования и проведения государственного контроля (обнаружение пожаров, незаконная вырубка лесов, нецелевое использование водоемов и земель).