Вина всех задействованных служб - Асаин Байханов об убийстве семилетней Миланы

Аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал убийство семилетней Миланы Давыдовой, отметив, что в регионе свыше 300 семей являются неблагополучными, передаёт BaigeNews.kz.

"Только в Экибастузе 78 таких семей. По области их больше 300. Конечно же, службы занимаются этой работой. Основная вина была в том, что местный акимат не обратил внимание на неэтичное поведение родителей, в частности, мамы, и несвоевременно сообщил об этом. Это аул, который находится фактически в 65 километрах от Экибастуза. В той части, в которой жила мама, всего семь домов. И аул входит в один из трех-четырех населенных пунктов, которые входят в один сельский округ", — сказал Байханов.

Он добавил, что вина гибели девочки лежит на всех службах, которые могли предотвратить трагедию.

"Я действительно считаю, что это жуткий случай. К сожалению, здесь вина есть всех задействованных. Это недоглядели и участковый, и аким села, и службы социальной защиты, и соседи в том числе. Никто не сигнализировал, что есть такая проблема", — сказал он.

Напомним, Милана пропала днём 17 ноября, когда по словам 39-летней мамы девочки, она с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство. Позже девочку нашли мертвой. По делу об убийстве Миланы Давыдовой задержаны двое подозреваемых: мама девочки и её знакомый.