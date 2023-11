Видеоролик про казахстанский туризм победил на международном фестивале

В португальском городе Калдаш да Раинья прошёл XVI Международный туристический кинофестиваль ART&TUR. Казахстанский ролик про путешествие "Kazakhstan - Like Never Before" стал победителем сразу в двух номинациях - "Лучший страновой ролик" и "Лучшая рекламная кампания" ("Destination - Countries", "Advertising Campaign"), передаёт BaigeNews.kz.

Ролик, произведённый нацкомпанией Kazakh Tourism, показывает путешествие тревел-блогеров из Катара, Бельгии и Казахстана по Туркестану и окрестностям Алматы, призывая по-новому открыть нашу страну.

"Это воплощение нашего подхода к привлечению внимания иностранных туристов к удивительной природе и культурному наследию Казахстана. Высокая оценка на конкурсе ещё раз доказывает, во-первых, что наша страна очень интересна для многих людей в мире, во-вторых, качественное и креативное производство самого видеоролика", - отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Производством ролика занималась объединенная творческая группа из Казахстана, которую возглавляли Адилет Рахметолла и Константин Киквидзе.



Участие в конкурсе принимали работы со всего мира, они охватили такие направления как рекламные кампании, рекламные фильмы, анимация, независимые видеоролики о путешествиях, документальные фильмы, веб-документы и телепрограммы.



В состав международного жюри вошли профессионалы и эксперты в области аудиовизуального кино, туризма, маркетинга и коммуникаций.



В 2021 году в рамках фестиваля лучшим страновым роликом стал Travelstan, также произведённый нацкомпанией Kazakh Tourism. В прошлом году коммуникационный проект "Казахстан глазами Томаса и Люси Аткинсон" получил второе место.