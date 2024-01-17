  • 17 Января, 14:32
  • BAIGENEWS

Видео пожара в школе Жанаозена попало в Сеть

Сегодня, 13:45
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: freepik.com

Пожар в одной из школ в Жанаозене произошел сегодня утром, 17 января. Момент возгорания попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент возгорания, к которому привело короткое замыкание электропроводки.

По данным ДЧС, происшествие случилось в 08:15 часов на втором этаже общеобразовательной школы № 19 имени Абая Кунанбаева в Жанаозене.

"Произошло возгорание от последствий короткого замыкания проводов тока. Дальше пожар не разгорелся. Пострадавших нет. Задействовано пять единиц техники и 25 сотрудников", - рассказали в ДЧС региона.

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