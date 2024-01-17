Видео пожара в школе Жанаозена попало в Сеть

Пожар в одной из школ в Жанаозене произошел сегодня утром, 17 января. Момент возгорания попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент возгорания, к которому привело короткое замыкание электропроводки.

По данным ДЧС, происшествие случилось в 08:15 часов на втором этаже общеобразовательной школы № 19 имени Абая Кунанбаева в Жанаозене.