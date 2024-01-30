Видео массового ДТП в Астане появилось в соцсетях
Вчера, 23:55
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Вчера, 23:55Вчера, 23:55
89Фото: стоп-кадр/instagram.com/myastanacity
Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" сообщил о дорожной аварии в столице с участием порядка 7-8 машин, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП случилось по улице Туркестан.
"Непонятно, как это произошло, но ряд пострадавших машин стоит на окраине дороги", - отмечается в комментарии к видео.
На видеозаписи запечатлены повреждённые автомобили, рядом с ними стоят люди. Все происходит в тёмное время суток.
Департамент полиции Астаны пока не прокомментировал произошедшее.
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