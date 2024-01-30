Видео массового ДТП в Астане появилось в соцсетях

Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" сообщил о дорожной аварии в столице с участием порядка 7-8 машин, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП случилось по улице Туркестан.

"Непонятно, как это произошло, но ряд пострадавших машин стоит на окраине дороги", - отмечается в комментарии к видео.

На видеозаписи запечатлены повреждённые автомобили, рядом с ними стоят люди. Все происходит в тёмное время суток.

Департамент полиции Астаны пока не прокомментировал произошедшее.