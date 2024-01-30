  • 31 Января, 00:25
  • BAIGENEWS

Видео массового ДТП в Астане появилось в соцсетях

Вчера, 23:55
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стоп-кадр/instagram.com/myastanacity Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
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Фото: стоп-кадр/instagram.com/myastanacity

Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" сообщил о дорожной аварии в столице с участием порядка 7-8 машин, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП случилось по улице Туркестан.

"Непонятно, как это произошло, но ряд пострадавших машин стоит на окраине дороги", - отмечается в комментарии к видео.

На видеозаписи запечатлены повреждённые автомобили, рядом с ними стоят люди. Все происходит в тёмное время суток.

Департамент полиции Астаны пока не прокомментировал произошедшее.

 
 
 
 
 
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Публикация от Моя Астана (@myastanacity)

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