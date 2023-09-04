Видео краснокнижной рыси в Боровом появилось в Сети
Сегодня, 13:18
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Сегодня, 13:18Сегодня, 13:18
197Фото: inbusiness.kz
Животное занесено в "Красную книгу Казахстана"
Взрослую рысь, вышедшую на лесную дорогу в Акылбайском лесничестве, удалось запечатлеть на видео, передаёт BaigeNews.kz.
Видео сделал инспектор Боровского лесничества Адильхан Шаймерденов.
"Встретить рысь, особенно в дневное время – большая редкость и удача. Эти животные ведут ночной образ жизни и почти никогда не показываются людям. Мой снимок лишний раз подтверждает, что экосистема нашего нацпарка благоприятна для животных, в том числе рыси. Если в 2021 году в наших лесах было зарегистрировано всего 9 особей рысей, то на начало 2023 года, согласно учетным данным, их количество на территории парка 39 особей", - рассказал Адильхан Шаймерденов.
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