Видео краснокнижной рыси в Боровом появилось в Сети

Взрослую рысь, вышедшую на лесную дорогу в Акылбайском лесничестве, удалось запечатлеть на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Видео сделал инспектор Боровского лесничества Адильхан Шаймерденов.

"Встретить рысь, особенно в дневное время – большая редкость и удача. Эти животные ведут ночной образ жизни и почти никогда не показываются людям. Мой снимок лишний раз подтверждает, что экосистема нашего нацпарка благоприятна для животных, в том числе рыси. Если в 2021 году в наших лесах было зарегистрировано всего 9 особей рысей, то на начало 2023 года, согласно учетным данным, их количество на территории парка 39 особей", - рассказал Адильхан Шаймерденов.