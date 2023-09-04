  • 4 Сентября, 13:57
  • BAIGENEWS
Назначен советник президента Казахстана
Пять казахстанцев оказались в тюрьме за лжетерроризм
На шахте "Казахстанская" продолжают тушить пожар
В Астане модернизируют старую и построят новую электроподстанцию
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Тысячи мальков сазана гибнут в Атырауской области
Первое казахстанское зерно направили в китайскую провинцию Шаньд
В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек
Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе
Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО
В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Видео краснокнижной рыси в Боровом появилось в Сети

Сегодня, 13:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
inbusiness.kz Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
197
Фото: inbusiness.kz

Животное занесено в "Красную книгу Казахстана"

Взрослую рысь, вышедшую на лесную дорогу в Акылбайском лесничестве, удалось запечатлеть на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Видео сделал инспектор Боровского лесничества Адильхан Шаймерденов.

"Встретить рысь, особенно в дневное время – большая редкость и удача.  Эти животные ведут ночной образ жизни и почти никогда не показываются людям. Мой снимок лишний раз подтверждает, что экосистема нашего нацпарка благоприятна для животных, в том числе рыси. Если в 2021 году в наших лесах было зарегистрировано всего 9 особей рысей, то на начало 2023 года, согласно учетным данным, их количество на территории парка 39 особей", - рассказал Адильхан Шаймерденов.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы (@udp_open)

Самое читаемое

Наверх