Вход в нацпарки Казахстана автоматизируют

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Для прозрачности сбора денег работу контрольно-пропускных пунктов на въезде в национальные парки в Казахстане автоматизируют. Об этом сообщил зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Данияр Тургамбаев на брифинге в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в Казахстане есть 161 особо охраняемая природная территория. Их общая площадь - 29,3 миллиона гектаров. 7,9 миллиона гектаров из них имеют юридический статус - это 14 национальных парков, 10 заповедников и семь резерватов.

"В прошлом году национальные парки посетили свыше двух миллионов человек, что на 25 процентов больше в сравнении с 2021 годом. Для обеспечения прозрачности сбора платы на территории ООПТ, также предотвращения возникновения коррупционных рисков, проводятся мероприятия по автоматизации работы КПП на въезде в национальные парки. К примеру, в ГНПП "Көлсай көлдері" за счёт собственных средств автоматизирован КПП "Көлсай". Кроме того, разработан официальный сайт для мониторинга и регулирования туристского потока, во избежание перегрузки турмаршрутов и заблаговременного планирования посещения ГНПП. Данный опыт работы будет внедряться и в других нацпарках", - сказал Данияр Тургамбаев.

Спикер сообщил, что в 2022 году на особо охраняемых природных территориях проведено 2 992 рейда, 44 правонарушителя привлечены к уголовной ответственности, 655 человек оштрафованы на сумму 640 миллионов тенге.

"Для повышения экологической ответственности на особо охраняемых природных территориях внесены изменения и дополнения в Кодексы об уголовных и административных правонарушениях, увеличены размеры штрафов по незаконному сенокосу и выпасу скота, загрязнению лесов отходами, нарушению порядка пребывания на ООПТ. Внесены изменения в налоговый кодекс РК, предусматривающее взимание платы за въезд автотранспорта на территорию ГНПП", - добавил Тургамбаев.

Он отметил, что также ведётся работа по созданию новых и расширению существующих ООПТ. На 600 тысяч гектаров будет увеличена территория Устюртского заповедника, в Западно-Казахстанской области планируют создать резерват "Жайык орманы".