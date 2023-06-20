Ветер снёс столбы освещения на трассе Павлодар – Астана

Фото: pavlodarnews.kz

Столбы оказались на земле около станции Бозшаколь. Опоры уже убрали с проезжей части, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"На трассе Астана – Ерейментау – Шидерты из-за сильного шквального ветра упало шесть опор уличного наружного освещения, – пояснили в "Казавтожоле". – Дорожники незамедлительно выехали на участок и убрали опоры освещения с проезжей части".

В компании отметили, что электропитание на участке временно отключили, чтобы обеспечить автотранспорту безопасный проезд.

Дорожники ждут улучшения погодных условий. Напомним, 19 июня в Павлодарской области порывы ветра местами достигали 28 метров в секунду.

В Астане из-за сильного ветра упали два строительных крана.