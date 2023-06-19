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instagram.com/astana_brothers Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30
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Фото: instagram.com/astana_brothers

Два башенных крана упали в Астане

Башенные краны рухнули на строительной площадке ЖК "Асыл Мура" в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель компании-застройщика сообщила, что причиной ЧП стал ветер.

"18 июня в 19:28 на строящемся объекте GreenLine.Asyl Mura блок С в результате шторма упал башенный кран. Во время сильного ветра один из кранов сместился с пути и задел соседний кран, который находился в процессе демонтажа. Это привело к зацеплению гака (крюка с тросом) второго крана с фасадными панелями рядом стоящего дома. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Проводятся работы по восстановлению и демонтажу башенного крана. На месте работает комиссия, включающая членов ДЧС РК.

 
 
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Публикация от NUR-SULTAN|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

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Сегодня, 22:30
204
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